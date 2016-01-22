СМИ: В оккупированном Крыму ФСБ велела почтальонам следить за перепиской проукраинских активистов

Об этом сообщает Крым.Реалии, в распоряжение которого попали копии списков, направленные в начале 2016 года во все почтовые отделения оккупированного полуострова.

В ориентировках указаны личные данные о крымчанах, в отношении которых российские оккупанты проводили следственные действия, или которые осуждены российским судом.

Среди крымчан, чья почта должна подвергаться тщательному контролю, – политзаключенные Олег Сенцов, Геннадий Афанасьев, Александр Кольченко, Алексей Чирний, осужденные по «делу Сенцова» к длительным срокам заключения в Российской Федерации. Также в списке – журналистка Крым.Реалии Анна Андриевская и эксперт Майдана иностранных дел Андрей Клименко.

«Крымский перечень», отправленный в почтовые отделения полуострова, датирован 24 декабря 2015 года.

В документе сообщается, что в списке крымчан звездочкой помечены те, «в отношении кого есть сведения об их причастности к терроризму».

Издание отмечает, что работников почты в устной форме предупредили о том, что если в адрес кого-либо из списка придет на почту письмо или посылка, или же кто-то будет спрашивать об этих людях, необходимо немедленно связываться с местными так называемыми властями, которые, в свою очередь, проинформируют российских силовиков.

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«Я не удивлена этой оккупантской разнарядкой. Таким образом, они пытаются отслеживать любые информационные сообщения с Крымом тех, кто не угодны оккупационному режиму. От меня они сенсаций точно не получат. Поскольку в Крым с материковой Украины невозможно отправлять почтовые сообщения. Да и нужно ли в эпоху информационных технологий? Однако отслеживание переписок опасно для крымчан, которые, возможно, шлют письма поддержки политзаключенным. Их коммуникацию с внешним миром, ФСБшники, очевидно, пытаются прервать», – прокомментировала произошедшее ​крымская журналистка Анна Андриевская, чье имя указано в списке.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.