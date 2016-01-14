В штабе АТО рассказали о задержанном российскими пограничниками военном ВСУ

"Мы подтверждаем, что один из военнослужащих ВСУ, военнослужащий по контракту, Максим Шляховой, еще вчера (12 января - УНИАН), около 21:30, был задержан патрулем пограничной службы РФ. Сейчас он находится в отделе пограничной службы РФ, эту информацию предоставили родители этого военнослужащего", - заявил начальник пресс-центра штаба АТО Алексей Мазепа, сообщает 112.ua.

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По его словам, сейчас проводится служебное расследование для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что сотрудники погрануправления ФСБ России по Ростовской области задержали в населенном пункте Чертково военнослужащего ВСУ.