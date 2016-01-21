В Харькове СБУ задержала на взятке судью

Как сообщает пресс-центр СБУ, судья систематически получал деньги от местных жителей за вынесение в их пользу судебных решений.

В частности, он требовал от истца 1 тысячу долларов США за положительное решение о принудительном выселении другого лица из жилья.

Правоохранители задержали судью в служебном кабинете во время получения части взятки.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других фактов вымогания взяток судьей.

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