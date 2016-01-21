В Харькове СБУ задержала на взятке судью

17:01, 21 января 2016
Общество
1269

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро задержали на взятке судью одного из районных судов Харькова.

сбу / Фото УНИАН

Как сообщает пресс-центр СБУ, судья систематически получал деньги от местных жителей за вынесение в их пользу судебных решений.

В частности, он требовал от истца 1 тысячу долларов США за положительное решение о принудительном выселении другого лица из жилья.

Правоохранители задержали судью в служебном кабинете во время получения части взятки.

Читайте такжеСБУ задержала на взятке депутата Бориспольского райсовета от партии Ляшко (фото)

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других фактов вымогания взяток судьей.

Читайте такжеНа Кировоградщине задержали на взятке одного из руководителей райотдела полиции

sbu.gov.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter