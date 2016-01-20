Синоптики предупреждают о сильном тумане на Киевщине

В ближайший час и до конца суток 20 января, ночью и утром 21 января ожидается туман.

Синоптики предупреждают о тумане в Киевской области. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Читайте такжеНа Украину надвигаются сильные 30-градусные морозы «В ближайший час и до конца суток 20 января, ночью и утром 21 января туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщение.

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