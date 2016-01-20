Синоптики предупреждают о сильном тумане на Киевщине

21:27, 20 января 2016
Общество
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В ближайший час и до конца суток 20 января, ночью и утром 21 января ожидается туман.

Туман / flickr.com/photos/samv678

Синоптики предупреждают о тумане в Киевской области.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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«В ближайший час и до конца суток 20 января, ночью и утром 21 января туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщение.

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