При пожаре в жилом доме в центре Киева сгорела квартира посла по особым поручениям МИД

Об этом дипломат написал в Facebook.

"Короче, мы погорели. В буквальном смысле. Пожар, стремительный исход из квартиры через кромешный дым, взрыв на первом этаже и смерть старушки соседки, ранение полицейского, эвакуация соседских детей краном через окно. Стояк прогорел с первого до четвертого этажа. Было все", – написал он.

При этом, по словам Кулебы, пожарные "старались гасить (возгорание - УНИАН), но эвакуацией людей занялись, когда люди уже эвакуировались сами".

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Дипломат поблагодарил пожарных и пожелал им лучшего техобеспечения.

Как сообщал УНИАН, в жилом доме по ул. Михайловская, 24В возник пожар, предположительно в офисном помещении на 1 этаже с последующим распространением огня.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр ГосЧС Киева 20 января в 02:48. Во время тушения пожара в 03:28 произошел взрыв неизвестного происхождения. Пожар был локализован в 05:18 и потушен в 08:25.

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Двух детей с предварительным диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в детскую больницу Охматдет. Сотрудник Национальной полиции с травмами разной степени в результате обрушения конструкций дома госпитализирован в Киевскую областную больницу. Во время тушения пожара обнаружено тело женщины 1926 года рождения.

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Замглавы ГосЧС Киева сообщил, что пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия между первым и вторым этажом.

По факту пожара в жилом доме в центре Киева начато уголовное производство. Жителям сгоревшего дома в центре Киева предоставят временное жилье.