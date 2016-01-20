У адвокатов нет информации по обмену Сенцова на российских ГРУшников

08:23, 20 января 2016
Общество
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Сторона защиты задержанного в России украинского режиссера Олега Сенцова не владеет информацией относительно возможного его обмена на задержанных в Украине российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

REUTERS

Об этом сообщила сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, сообщает "Громадське".

"Никакой конкретной информации относительно обмена нет ни у нас, ни у адвокатов. Мы пытались найти концы, кто с кем договаривался, хотя бы имена...Сейчас это все на уровне слухов, никто ни с кем не связывался", – сказала Каплан.

По ее словам, Олег Сенцов сейчас "нормально держится, но надеется на обмен. Для него это надежда номер один".

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Напомним, ранее глава центра освобождения пленных Владимир Рубан заявлял, что в России согласились на обмен Сенцова и Кольченко на военных Александрова и Ерофеева.

Он сообщил, что центр на встрече в Минске получил предложение по обмену Сенцова на Ерофеева, однако украинская сторона предложила обмен "два на два": двое российских спецназовцев на Сенцова и Кольченко.

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