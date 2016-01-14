Россия согласилась на обмен Сенцова и Кольченко на российских ГРУшников - Рубан
Адвокат Александрова Юрий Грабовский заявляет, что общался с переговорщиком Владимиром Рубаном о возможном обмене задержанных российских военных на украинского режиссера Олега Сенцова, активиста Александра Кольченко или украинскую льотчицю Надежду Савченко.
При этом он отметил, что этот вопрос пока закрыт, но отметил, что поддерживает инициативу обмена, передает "Радио Свобода".
Председатель центра освобождения пленных Владимир Рубан подтвердил информацию об этом разговоре с адвокатами и отметил, что в России согласились на обмен Сенцова и Кольченко на военных Александрова и Ерофеева.
Рубан сообщил, что центр на встрече в Минске получил предложение по обмену Сенцова на Ерофеева, однако украинская сторона предложила обмен "два на два": двое российских спецназовцев на Сенцова и Кольченко.
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Переговорщики со стороны России согласились на такой обмен, отметил он.
"Схема основного обмена не может быть применена, пока не будет приговора Александрову и Ерофееву. Тогда это уже будет обмен по согласованию сторон – они будут отбывать наказание на своей родине. При каких-то гарантиях дипломаты обменяются уже не заложниками, не военнопленными, а осужденными, и каждый поедет в свою страну, а там еще должен получить помилование", – пояснил Рубан.
Однако, по его словам, также существует возможность обмена российских спецназовцев на Надежду Савченко, такой обмен может состояться в любой момент при наличии политической воли с обеих сторон, но он может произойти и после приговора суда.
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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.