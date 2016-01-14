Россия согласилась на обмен Сенцова и Кольченко на российских ГРУшников - Рубан

При этом он отметил, что этот вопрос пока закрыт, но отметил, что поддерживает инициативу обмена, передает "Радио Свобода".

Председатель центра освобождения пленных Владимир Рубан подтвердил информацию об этом разговоре с адвокатами и отметил, что в России согласились на обмен Сенцова и Кольченко на военных Александрова и Ерофеева.

Рубан сообщил, что центр на встрече в Минске получил предложение по обмену Сенцова на Ерофеева, однако украинская сторона предложила обмен "два на два": двое российских спецназовцев на Сенцова и Кольченко.

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Переговорщики со стороны России согласились на такой обмен, отметил он.

"Схема основного обмена не может быть применена, пока не будет приговора Александрову и Ерофееву. Тогда это уже будет обмен по согласованию сторон – они будут отбывать наказание на своей родине. При каких-то гарантиях дипломаты обменяются уже не заложниками, не военнопленными, а осужденными, и каждый поедет в свою страну, а там еще должен получить помилование", – пояснил Рубан.

Однако, по его словам, также существует возможность обмена российских спецназовцев на Надежду Савченко, такой обмен может состояться в любой момент при наличии политической воли с обеих сторон, но он может произойти и после приговора суда.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.