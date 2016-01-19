На Луганщине на 6 лет посадили боевика "ЛНР"

Местный житель Лисичанска с июня 2014 года принимал активное участие в незаконном вооруженном формировании, занимая должность оперативного работника "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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В ходе досудебного расследования также выяснилось, что обвиняемый, по предварительному сговору с другими представителями указанного формирования, совершил незаконное похищение человека и незаконное завладение транспортным средством потерпевшего.

Постановлением апелляционного суда Луганской области 18 января приговор суда первой инстанции оставлено без изменений.

Обвинение выдвинуто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 146 УК (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, незаконное завладение транспортным средством по предварительному сговору группой лиц, незаконное похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц).