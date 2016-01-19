СБУ задержала на взятке профессора одесского университета (фото)

15:21, 19 января 2016
Политика
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Служба безопасности Украины совместно с полицией задержала на взятке профессора Одесского национального университета имени Мечникова.

sbu.gov.ua

Как сообщает пресс-центр СБУ, вымогательница требовала 1 тысячу долларов от иностранца за возможность учиться в аспирантуре вуза и согласие быть его научным руководителем.

Правоохранители задержали профессора на рабочем месте во время получения 800 долларов США.

Следственные действия продолжаются, злоумышленницы планируется объявить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

sbu.gov.ua

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