СБУ задержала на взятке профессора одесского университета (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, вымогательница требовала 1 тысячу долларов от иностранца за возможность учиться в аспирантуре вуза и согласие быть его научным руководителем.

Правоохранители задержали профессора на рабочем месте во время получения 800 долларов США.

Следственные действия продолжаются, злоумышленницы планируется объявить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.