Синоптики сделали неутешительный прогноз: до 22 января будет идти снег, а с 23 января ударят сильные морозы

Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. "На протяжении 20-22 января на территории Украины можно ожидать лишь небольшие осадки в виде снега", - сказал Кульбида. В связи с этим, по его словам, существенных осложнений погодных условий в этот период не ожидается.

"Начиная с 23 января, мы ожидаем понижение температуры воздуха до -13...-19 градусов мороза в ночные часы. На Левобережье местами -20...-25 градусов", - сказал Кульбида.

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В северных, центральных и восточных областях температура воздуха может опускаться до -24...-25 градусов мороза.

"25-26 января будет некоторое ослабление мороза, где-то на 5-10 градусов, но, начиная с 27-29 (января), в Украине будут снова очень низкие температуры воздуха...", - сообщил Кульбида.

По его словам, ночью температура составит -20...-25 градусов, на Левобережье и в центральных областях и частично на севере, а на остальной территории Украины температура воздуха ожидается от -13 до -19 градусов мороза.