В Париже покажут фильм о суде над Сенцовым и Кольченко

Как сообщает Крым.Реалии, в январе-августе 2016 года проект посетит пять стран Европы: Францию, Германию, Италию, Испанию и Грецию.

Турне начнется 21 января в Париже и будет проходить в помещениях кинотеатра «Фильмотека Латинского квартала» и арт-пространства Jour et Nuit Culture.

Показ ленты о процессе над Сенцовым и Кольченко, а также дискуссия, посвященная этой теме, состоится в Париже 30 января.

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Всего во французскую программу, которая продлится почти месяц, вошли шесть украинских картин разных лет.

25 августа 2015 российский суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Активисту Александру Кольченко российский суд дал 10 лет тюрьмы. Их осудили по обвинению в организации терактов в оккупированном Россией Крыму. Оба украинца обвинения отвергают, называя дело политическим.

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