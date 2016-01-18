Суд признал недействительным договор о передаче в ипотеку помещений "Феофании"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, добавив, что Голосеевский районный суд удовлетворил иск Киевской местной прокуратуры № 10 (Шевченковский район) и принял соответствующее решение.

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Отмечается, что райсуд согласился с позицией прокурора, учитывая то, что до этого в Окружном административном суде прокуратурой была доказана незаконность регистрации права собственности на указанные помещения, которые в дальнейшем выступили предметом ипотеки в отмененном договоре.

«В частности, установлено, что в 2010 году право собственности на нежилые помещения лечебного учреждения было зарегистрировано за физическим лицом на основании решения Ворошиловского районного суда города Донецка, якобы принятого более 10 лет назад. Однако, прокуратурой выяснено, что районный суд города Донецка указанное дело никогда не рассматривал и решение по помещениям столичного лечебного комплекса не принимал», - подчеркнули в ведомстве.

Таким образом в суде доказана незаконность отчуждения имущества лечебного комплекса «Феофания», добавили в прокуратуре.