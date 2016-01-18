Из-за непогоды в четырех областях Украины закрыты дороги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеПо всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

"Вследствие ухудшения погодных условий (интенсивных снегопадов) введены предупредительные меры по недопущению аварийных ситуаций и возникновения заторов в виде ограничения и запрета движения автотранспортных средств в период сложных погодных условий", - говорится в сообщении.

Так, в Николаевской области введен запрет движения автотранспорта на дорогах общего пользования; в Одесской – действует ограничение и запрещение движения транспортных средств на дорогах общего пользования; в Кировоградской области – запрет движения грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на автодорогах; в Днепропетровской области – запрет движения всех видов транспорта на автодорогах государственного значения.

По данным ГСЧС, в течение суток из снежных заносов освобождено 313 автотранспортных средств.

На автодорогах Николаевской и Одесской областей функционирует 10 передвижных мобильных пунктов обогрева.

Вместе с тем в ГСЧС обращают внимание, что, по данным украинского Гидрометцентра, 18 января в результате перемещения активного южного циклона на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, снежные заносы при скорости ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с; в Приазовье, Днепропетровской и Луганской областях дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, гололед и налипание мокрого снега, на остальной территории временами снег.

Температура воздуха ночью 18 января 8-14°, днем 4-10° мороза, в Приазовье ночью около 0°, днем 1-6° тепла.