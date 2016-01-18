В школах Ривне с сегодняшнего дня объявили карантин

10:27, 18 января 2016
Общество
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В школах Ривне в связи с превышением уровня заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ) с 18 января введен карантин.

УНИАН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненского горисполкома, соответствующее решение накануне приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Карантин продлится до 22 января. После этого будет принято решение о его продлении или прекращении.

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