В школах Ривне с сегодняшнего дня объявили карантин

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненского горисполкома, соответствующее решение накануне приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Карантин продлится до 22 января. После этого будет принято решение о его продлении или прекращении.