В Одессе еще один человек умер от осложнений, вызванных гриппом AH1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 14 января вечером в прямом эфире одного из местных телеканалов заявил директор департамента охраны здоровья Одесского городского совета Игорь Шпак.

По его словам, таким образом, в Одессе с 23 декабря 2015 года у 12-ти умерших больных подтвержден грипп AH1N1. При этом в настоящее время в стационарах больниц, находящихся в подчинении горсовета, находятся более 270 человек, которым поставлен диагноз «пневмония». Из них 45 – в состоянии средней степени тяжести, 2 человека - в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Шпак подчеркнул, что из 12-ти умерших 11 человек поступили сразу в реанимацию из дома, что свидетельствует о позднем обращении за медицинской помощью.

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«Эпидемии нет, но в Одессе есть причина для волнения. Это связано не с эпидемией, а с тяжестью протекания гриппа конкретно в нашем регионе», - сказал директор департамента, добавив, что в 2009 году похожая ситуация наблюдалась в Тернополе.

«Они не понимали, что у них происходит, когда за сутки умирало до 10 человек. Потом присоединились Львовская область, затем «полыхнул» весь запад страны… Украина тогда потеряла 2,5 тыс. человек, умерших от гриппа», - сказал Шпак.

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Как сообщал УНИАН, в медучреждениях Одессы с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин.

Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом. В Одессе основной госпитальной базой для лечения больных гриппом является городская клиническая инфекционная больница. Развернуто дополнительное число коек в других больницах города.

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Из городского бюджета Одессы выделено финансирование в размере 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара городских больниц.

Ранее сообщалось, что с 23 декабря 2015 года по состоянию на утро 12 января в Одессе от пневмонии умерли 15 человек. Из них у 11-ти (9 мужчин в возрасте 35-70-ти лет, двое – старше 70-ти) пневмония - следствие осложнения гриппа AH1N1.Ежедневно скорая помощь обслуживает порядка 1 тыс. вызовов к пациентам с симптомами гриппа и ОРВИ.