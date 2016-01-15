В Одессе суд продлил содержание под стражей 5 фигурантам по делу "2 мая"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

В частности, мера пресечения в виде содержания в СИЗО продлена Владиславу Романюку, Сергею Корчинскому, Сергею Долженкову, гражданам России — Евгению Мефедову и Максиму Сакаулову.

В пресс-службе отметили, что сегодня производство по существу не рассматривалось в связи с неявкой на заседание двух обвиняемых, у которых – другая мера пересечения.

Следующее заседание назначено на 27 января.

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Как сообщал УНИАН, 12 января Малиновский районный суд Одессы перенес заседание по слушанию производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года из-за неявки переводчика.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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В настоящее время в Малиновском районном суде Одессы рассматривается производство, открытое по факту массовых беспорядках, имевших место в центре города. Материалы по пожару в Доме профсоюзов выделены в отдельное производство.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе, двое россиян), у остальных – другая мера пресечения.