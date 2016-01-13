В Одессе суд перенес заседание по "делу 2 мая" из-за неявки переводчика

Как сообщили УНИАН в суде, на предыдущем заседании, 24 декабря 2015 года, прокурор завершил оглашение обвинительного акта. После чего, суд объявил заявления от потерпевших о возмещении вреда. Защитник одного из обвиняемых заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью вызова в заседание потерпевших.

«Суд удовлетворил ходатайство защитника и отложил судебное заседание на 12 января 2016 года. Однако сегодня в заседание не явился переводчик, присутствие которого необходимо в связи с тем, что в числе обвиняемых – двое граждан Российской Федерации, которые ранее заявляли, что не понимают украинский язык», - отметили в суде.

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Сегодня один из обвиняемых – гражданин РФ Евгений Мефедов – заявил, что в переводчике более не нуждается, так как уже выучил украинский язык.

В суд также явились не все потерпевшие. Следующее заседание запланировано на 15 января.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском районном суде Одессы рассматривается производство, открытое по факту массовых беспорядков, имевших место в центре города. Материалы по пожару в Доме профсоюзов выделены в отдельное производство.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе, двое россиян), у остальных – другая мера пресечения.