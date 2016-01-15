Дату согласованного в Минске обмена пленными пока не определили - Пушилин

Об этом сегодня заявил представитель боевиков в Трехсторонней контактной группе Денис Пушилин, передает один из сайтов террористов.

"Дата не обозначена, решаются некоторые технические моменты", - отметил он.

Пушилин отметил, что Украина удерживает "тысячи" представителей самопровозглашенной "ДНР".

Читайте такжеТурчинов: РФ должна перестать затягивать процесс освобождения пленныхРанее в ОБСЕ заявляли, что участники Контактной группы по урегулированию на Донбассе договорились до 20 января осуществить обмен 50 пленными с обеих сторон конфликта на Донбассе. "Высказано намерение освободить более 50 человек с обеих сторон. Я надеюсь, что это не будет ровно 25 на 25, а будет меньшее число со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей и большее - с украинской стороны", - отметил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.