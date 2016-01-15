Двое голландцев ввозили контрабандой и сбывали в Украине фальшивые евро - СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, двое подданных Нидерландов, неоднократно находясь по бизнес-делам в Киеве, наладили контакты с двумя гражданами Украины.

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«Фальшивомонетчики предложили нашим соотечественникам еженедельные поставки нескольких миллионов поддельной валюты, на что последние согласились», - отмечается в сообщении.

По данным СБУ, фальшивки высокого качества, изготовленные с использованием специальной бумаги и красок, злоумышленники ввозили из Нидерландов в Украину контрабандой.

«По курсу два к одному иностранцы продавали подделки нашим соотечественникам. Встречи дельцы назначали в местах большого скопления людей – в ресторанах, кафе, гостиницах», - проинформировали в спецслужбе.

Как напомнили в пресс-центре, сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с работниками прокуратуры задержали граждан Украины и подданных Королевства Нидерландов во время сбыта части поддельных средств в сумме 300 тыс. евро (около 8 млн грн).

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта поддельных денег в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

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Решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей, подчеркнули в СБУ. Досудебное расследование продолжается.