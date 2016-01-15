СБУ задержала экс-милиционера из Антрацита, ставшего боевиком "ЛНР" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, бывший сотрудник милиции, житель Антрацита, присоединился к террористам в декабре 2014 года.

Боевик воевал против украинских подразделений, нес боевые дежурства, обеспечивал пропускной контроль на блокпостах сепаратистов.

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как рассказал сам задержанный, он работал оперуполномоченным уголовного розыска, но в 2014 году уволился и уехал жить в Россию. Однако в декабре того же года вернулся в город и стал "помогать ополчению Антрацита в составе казачества".

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