В результате взрыва газа в жилом доме в Донецкой области умер второй ребенок

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области. В сообщении говорится, что по состоянию на 12:20 из-под завалов спасатели достали женщину 1983 года рождения, 9-летнюю и 4-летнюю девочек, все они были госпитализированы. Однако от полученных травм младшая из девочек умерла в больнице.

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В настоящее время спасатели нашли тело 5-месячного ребенка, который погиб на месте происшествия, и пытаются достать его из-под обломков. "Во время взрыва 5-месячный мальчик вместе с перекрытием упал с 5-го на 4-й этаж", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 15 января примерно в 9 часов утра в квартире на 5-м этаже многоквартирного дома в городе Украинск Донецкой области произошел взрыв бытового газа. В результате были повреждены стены и окна в этой квартире и в квартирах, расположенных рядом.