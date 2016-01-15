Японские журналисты незаконно посетили оккупированный Крым - прокуратура

Об этом говорится на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым, которая после оккупации полуострова Российской Федерацией передислоцирована в Киев.

"По результатам проведенного мониторинга средств массовой информации установлено, что, несмотря на существующий запрет, в нарушение международных санкций на временно оккупированную территорию полуострова Крым прибыли журналисты японской телерадиовещательной корпорации «NHK». Указанные лица 12.01.2016 посетили Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» в городе Ялта, где приняли участие в съемках документального фильма «Россия сегодня», - отмечается в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что согласно закону «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», установлен особый правовой режим пересечения границ временно оккупированной территории полуострова Крым, который является неотъемлемой частью территории Украины.

"Таким образом, журналисты японской телерадиовещательной корпорации «NHK» незаконно попали на территорию оккупированного полуострова", - отмечается в сообщении.

По данному факту 13 января 2016 года начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.

Материалы уголовного производства в соответствии с ч. 2 ст. 12 закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» направлены в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности.