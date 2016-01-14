Спустя год из плена в Ливии освободили двух украинских моряков

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, посольством Украины в Ливии также оказано содействие в освобождении других членов экипажа упомянутого судна - граждан Болгарии и Румынии.

Прибытие граждан Украины на родину ожидается завтра, 15 января.

Читайте такжеМИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ливию и Бурунди

"МИД Украины в очередной раз обращается к гражданам Украины с настойчивой рекомендацией избегать поездок в Ливию, а тем, кто уже находится на территории этого государства, немедленно ее покинуть.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливии (временно передислоцировано в г.Тунис) по телефону: +216 941273 42 (работает круглосуточно) или звонить на «горячую линию» МИД Украины: + 38 044 238 16 57", - подчеркивается в сообщении.