"УНИАН–поддержка": УНИАН призывает Минрегион усовершенствовать законодательство в сфере деятельности ОСМД

Поводом для такого запроса послужило обращение в «УНИАН-поддежка» Юрия Лазнюка, главы новосозданного ОСМД в одной из столичных многоэтажек.

По словам Лазнюка, частный ЖЭК, доставшийся жильцам столичной новостройки на Коломиевском переулке 17-31А (ЖК Васильковский) в наследство от застройщика, на протяжении 4-х месяцев противодействует передаче дома в управление новосозданному в нем ОСМД.

Дело в том, что хотя жильцы выиграли несколько судов, руководство частного ЖЭКа до сих пор сопротивляется в передаче своих полномочий ОСМД.

Подтолкнуло жильцов к созданию ОСМД то, что они не могут официально оформить отношения с коммунальными службами города и вынуждены оплачивать некачественные услуги частному ЖЭКу застройщика. «Весь вал денег, который идет с коммунальных платежей тратится непонятно куда. Мы не получаем тех услуг, которыми могли бы сами себя обеспечивать. Но вместо того, чтобы дать нам эту возможность, частный ЖЭК пытается отменить государственную регистрацию нашего ОСМД в судах», - заявил УНИАН Лазнюк.

Жители считают, что таким образом, частный ЖЭК отстаивает собственные финансовые интересы. «Владельцем этого ЖЭКа является София Долгова - жена директора предприятия-застройщика этого многоквартирного дома. В то время, как дочь Долговой - владелец компании интернет-провайдера, обеспечивающего жителей этого же дома услугами интернет», - отметил Лазнюк.

Впрочем, такая ситуация в Киеве не редкость. Практически все ОСМД созданные в столичных новостройках попадают в похожую ситуацию, когда застройщик передает полномочия по управлению дома в руки частых управляющих компаний и спустя некоторое время, жильцы дома, даже основав ОСМД, как это пропагандируют власти, сталкиваются с трудностями в реализации своего законного права по управлению своим совместным имуществом.

В запросе УНИАН призывает профильное министерство использовать данный пример для усовершенствования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и разъяснить жильцам, оказавшимся в такой ситуации, как отстоять свои права, если частный ЖЭК отказывается передавать им дом в управление.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №417-VIII «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», принятый Верховной Радой 14 мая 2015 года. Согласно закону, права на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и относящиеся к нему здания и сооружения, и его придомовая территория отнесены к общему имуществу многоквартирного дома. Одновременно вводится правовой режим права общей совместной собственности или права постоянного пользования в отношении земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Справка. Новый проект ведущего информационного агентства страны – «УНИАН Поддержка» - создан, чтобы помочь украинцам в решении любых проблем. Проект не концентрируется исключительно на вопросах в плоскости «гражданин-власть», команда агентства готова помочь и в ситуациях обыденного характера. Каждый может обратиться в редакцию с проблемой, которая его волнует, даже если это недовольство составом Верховной Рады или нетрезвым электриком из ЖЭКа, или другими повседневными жизненными ситуациями.