Порошенко дал первую в новом году пресс-конференцию (событие завершилось)
15:10, 14 января 2016Общество
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Президент ответил на вопросы журналистов.
Порошенко дает первую в новом году пресс-конференцию / УНИАН
Сегодня, 14 января, президент Украины Петр Порошенко проводит первую в этом году пресс-конференцию.
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Она начнется в 15:00.
Ранее сообщалось, что очередная большая пресс-конференция Порошенко состоится в январе. В свою очередь пресс-секретарь президента Святослав Цеголко подчеркнул, что в прошлом году Порошенко дал около 90 брифингов и пресс-конференций.
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