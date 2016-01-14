Порошенко дал первую в новом году пресс-конференцию (событие завершилось)

Сегодня, 14 января, президент Украины Петр Порошенко проводит первую в этом году пресс-конференцию.

Читайте такжеСоциологи показали рейтинг симпатий украинцев к политикам

Она начнется в 15:00.

Ранее сообщалось, что очередная большая пресс-конференция Порошенко состоится в январе. В свою очередь пресс-секретарь президента Святослав Цеголко подчеркнул, что в прошлом году Порошенко дал около 90 брифингов и пресс-конференций.