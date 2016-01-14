СБУ предупредила теракты в Попасной, задержав в ходе спецоперации 5 боевиков (видео)
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно Нацгвардией, полицией, пограничниками и военными провели масштабную спецоперацию в Попасной (Луганская область) для предупреждения диверсионных актов в городе и выявления боевиков незаконных вооруженных формирований.
Как сообщает пресс-центр СБУ, по имеющейся в ведомства информации, диверсионные группы "ДНР/ЛНР" планировали накануне празднования Нового года по старому стилю осуществить ряд террористических актов против подразделений сил АТО, дислоцированных в Попасной.
Участники спецоперации провели собеседования почти с 500 жителями города, 60 из которых прошли углубленную проверку. По ее результатам правоохранители задержали 5 человек, причастных к незаконным вооруженных формированиям боевиков. В отношении них проводятся соответствующие следственные действия.
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В ходе проверки заброшенных промышленных объектов кинологическим подразделением был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Сотрудники спецслужбы изъяли из хранилища 11 тротиловых шашек, 2 противотанковых гранатомета, 3 ручные гранаты и запалы к ним, 2 противопехотные мины.
Проверяется оперативная информация относительно использования тайника диверсионной группой, которая должна была осуществить теракты в Попасной.