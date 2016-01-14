Среди пострадавших в терактах в Индонезии украинцев нет

Граждане Украины не пострадали в результате террористических атак в Индонезии.

Об этом УНИАН сообщил секретарь Департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский.

«По информации украинского посольства в Индонезии, граждан Украины среди погибших и пострадавших нет», - сказал он.

Также посольство призвало украинцев, которые находятся в Индонезии, проявлять осторожность.

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«В связи с терактами в Джакарте 14.01.2016 просим граждан Украины, которые находятся в Индонезии, проявлять повышенную бдительность и осторожность», - отмечается в сообщении посольства в Facebook.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в столице Индонезии Джакарте террористы устроили атаку с использованием гранат и оружия. Всего в нападении участвовали около 15 боевиков.

Группа злоумышленников спряталась в здании одного из кинотеатров в центре Джакарты. Здание окружил спецназ. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

В результате серии терактов погибли по меньшей мере 12 человек, включая пять полицейских.

Приводятся также сведения о гибели пяти нападающих.