Побывавший в горячих точках британский фотохудожник рассказал о сложностях адаптации к мирной жизни после войны

«Мне было сложно адаптироваться. Поначалу я чувствовал себя непобедимым. Моя гражданская жизнь, карьера, друзья представлялись мне чем-то временным, настоящая жизнь, как я считал, была на войне. Я был полон решимости вернуться назад и провести остаток своих дней в окопах, документируя тамошние события. Мое поведение стало нерациональным, появилась агрессия, я начал спорить по пустякам. Спустя несколько недель после возвращения я расстался с девушкой, с которой встречался десять лет, а через полгода понял, что со мной что-то серьезное», - рассказал он, пишет Новое время.

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По словам Невилла, на восстановление ушло примерно два года.

«Этот процесс включал в себя консультации, антидепрессанты и терпение. Сейчас я снова могу сказать, что жизнь хороша, но тем не менее я предпочел бы никогда не иметь этого опыта», - подчеркнул британский фотохудожник.

Полное интервью читайте в свежем номере журнала "Новое время" от 15 января.