Кучма жестко поставил вопрос доступа Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях - Геращенко

Об этом по итогам заседания в Минске сообщила представитель Украины в подгруппе с гуманитарным вопросам Трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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«Кучма очень жестко поставил вопрос доступа МККК к тюрьмам на оккупированных территориях»,- отметила она.

Депутат подчеркнула, что активизируется процесс разминирования определенных ключевых 12 инфраструктурных объектов.

«Мы сегодня очень жестко отстаивали нашу позицию - Минские соглашения должны быть выполнены. Безопасность, гуманитарный аспект - это ключевое!»,- написала Геращенко.

Она также отметила, что режим прекращения огня должен выполняться беспрекословно.

«ОБСЕ предоставила полный фактаж ежедневных нарушений режима тишины в праздники. Безопасность - ключевой пункт для решения гуманитарных, экономических и политических вопросов»,- отметила Геращенко.