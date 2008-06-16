Германия не против "маленького ЕС" для Украины, Молдовы и Закавказья
Об этом заявила Ангела Меркель
|Ангела Меркель
"Восточное партнерство" предлагает создание форума регионального сотрудничества стран ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией, Азербайджаном и Арменией, а также - пока только на экспертном уровне - с Белоруссией.
"Я полностью поддерживаю польско-шведскую инициативу ("восточного партнерства"). Думаю, что для нас всех имеет большое значение включение в политику соседства наших соседей на Востоке", - сказала Меркель.
Премьер-министр Польши отметил, что в Варшаве "долгое время работают над восточным измерением европейской политики".
"Сегодня я был очень рад услышать об однозначной поддержке этого проекта. Это означает, что на ближайшем заседании (Еврокомиссии) этот проект, важный для всего Евросоюза и для Польши, станет фактом",- цитирует Туска РИА "Новости".
Реализация проекта "Восточное партнерство", по мнению авторов проекта, должна привести к отмене визового режима ЕС с перечисленными странами, а также к созданию зоны свободной торговли услугами и товарами. Кроме того, проект предусматривает подписание договоров о сотрудничестве с каждой из названных стран по образцу договора, о котором в настоящее время ЕС ведет переговоры с Украиной.
Руководство Украины рассчитывает, что в сентябре 2008 года будет подписан новый, расширенный договор с Евросоюзом, в котором для нее появится "четкая перспектива членства в ЕС".