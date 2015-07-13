Ярош негативно воспринял самодеятельность ПС в Мукачево – глава Закарпатской ОГА

Как заявил глава Закарпатской ОГА Василий Губаль сегодня на брифинге, об этом Ярош, который ведет переговоры со своими бойцами, сказал ему лично, сообщает Mukachevo.net.

"Ярош негативно отнесся к действиям ПС на Закарпатье, таких указаний он им не давал. Об этом он сказал лично мне во время встречи. Он меня заверил, что выступает категорически против оружия. Сейчас он ведет переговоры со своими подчиненными, но до сих пор согласия между ними не достигнуто", - заявил Губаль.

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Также, как сообщил председатель ОГА, сейчас он не располагает информацией о месте пребывания представителей ПС.

"Или они в лесу, или в Лавках, или они убежали. Мы не можем точно сказать",- отметил Губаль.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возник конфликт со стрельбой. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Ланьо.

В результате конфликта есть убитые и раненые, количество которых уточняется.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.