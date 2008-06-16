49 тонн металлолома достались милиции в результате спецоперации

В Житомирской области в рамках спецоперации стражи порядка возбудили 5 уголовных дел за незаконные операции с металлоломом и изъяли почти 49 тонн металла.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник УМВД Украины в Житомирской области Валерий ПРИСЯЖНЮК, "в июне милицией Житомирской области усилен контроль за операциями, связанными с металлоломом, и активизирована работа по предупреждению и раскрытию фактов его хищения".

По его словам, основные усилия милиция региона направила на выявление и прекращение нарушений юридическими и физическими лицами законодательства, регулирующего операции с металлоломом.

При этом В. ПРИСЯЖНЮК уточнил, что в рамках спецоперации также закрываются незаконные пункты приема металлолома, а к криминальной и административной ответственности привлекают причастных к таким преступлениям и правонарушениям лиц.

По результатам этих проверок в области с начала июня разоблачены 18 преступлений, связанных с созданием нелегальных пунктов приема и хранения металлолома.