С 1 октября 2015 года от осложнений в результате заболевания гриппом и ОРВИ умерли 25 человек - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила руководитель государственного учреждения «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Минздрава» Любовь Некрасова.

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По ее словам, в Одесской области за этот период умерли 15 человек, в Винницкой - семь, в Харьковской - один, в Киевской - два. В их числе - пятилетний ребенок, 23 человека в возрасте от 30 до 64 лет и 65-летний человек.

Согласно официальным данным, 20 человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием гриппом типа А (H1N1), а пять человек в Винницкой области - от осложнений, вызванных гриппом типа В.