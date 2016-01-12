Активисты заблокировали работу российского поставщика сигарет в ряде городов Украины (фото)
Сегодня сотни активистов заблокировали работу крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине "Мегаполис-Украина", принадлежащего группе компаний "Меркурий" российского олигарха Игоря Кесаева.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Высоцкий.
Отмечается, что блокировка коснулась складов компании "Мегаполис-Украина" в Киеве, Львове, Луцке, Ровно, Ковеле и Тернополе.
Нардеп подчеркивает, что компания "Мегаполис – Украина" была учреждена российской компанией "Мегаполис" и Семьей Януковича. Кроме того, во времена прошлой власти она стала монополистом по дистрибуции сигарет в Украине.
Стало известно, что Кесаев является главой благотворительного фонда "Монолит". "Даже в уставных документах этого фонда говорится о том, что основной задачей благотворителей является "поддержка экономических, медицинских, социальных и культурных потребностей остронуждающихся сотрудников ФСБ России, в том числе уволенных в запас и членов их семей", - выразил возмущение Высоцкий.
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Кроме того, российский олигарх является владельцем российского завода имени Дегтярева. Помимо мопедов, данный завод изготавливает стрелковое оружие, боезаряды для ПЗРК и ПТРК, в том числе для ПТРК "Корнет-э".
Нардеп добавил, что именно от продукции вышеупомянутого завода на Донбассе гибнут наши военные.
"И самое позорное, что после бегства Януковича и начала войны статус компании не поменялся. С украинской стороны в ее акционерный капитал вошел один из региональных смотрящих Семьи Борис Кауфман. В свое время он был подрядчиком братьев Клименко в Одесской области. Обширные связи Кауфмана и приобретенный при Януковиче капитал позволяют ему "решать вопросы" во многих кабинетах, в том числе и прикрывать своих московских друзей, таких как Кесаев", - подытожил Высоцкий.
Сегодня в 5 утра, в рамках кампании по очищению Украины от оккупационного бизнеса, сотни активистов из десятка волонтерс...Опубликовано Sergey Vysotsky 11 января 2016 г.