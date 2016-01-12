ФСБ подарила Поклонской икону Богородицы "для защиты прокуратуры"
15:16, 12 января 2016Общество
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"Прокурору" аннексированного Крыма Наталье Поклонской подарили икону от "крымского управления ФСБ России". Подарок Поклонской вручил лично начальник "крымского управления ФСБ" Виктор Палагин.
REUTERS
"К друзьям ходят с подарком. Так как у прокуратуры нет своих специальных воинских подразделений, то мы дарим прокурору Богородицу (икону) для защиты прокуратуры", — сказал Палагин на торжественной церемонии по случаю Дня работника прокуратуры РФ, сообщает РИА Новости.
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Он считает, что "с риском для жизни прокуроры Крыма исполняют достойно и надежно свой служебный долг".
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