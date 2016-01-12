ФСБ подарила Поклонской икону Богородицы "для защиты прокуратуры"

"К друзьям ходят с подарком. Так как у прокуратуры нет своих специальных воинских подразделений, то мы дарим прокурору Богородицу (икону) для защиты прокуратуры", — сказал Палагин на торжественной церемонии по случаю Дня работника прокуратуры РФ, сообщает РИА Новости.

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Он считает, что "с риском для жизни прокуроры Крыма исполняют достойно и надежно свой служебный долг".