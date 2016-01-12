Суд взял под стражу одного из подозреваемых в участии в драке в Драгобрате

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на пресс-секретаря закарпатской полиции Галину Сернив.

Речь идет о бойце Правого Сектора по прозвищу Цвик (Василинюк Василий, 1987 г.н., житель Ивано-Франковской области). Суд решил взять его под стражу до 8 марта.

"Сейчас решается вопрос относительно других 4-х задержанных, которые пока не понятно где: до сих пор в больнице, куда их должны были доставить по ходатайству адвоката, или их уже вернули обратно, о чем сообщали активисты", - отмечает издание.

Читайте такжеРазборки на Драгобрате: "Бесу" вызвали "скорую" во время судебного заседания (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, Закарпатская обладминистрация заявила, что драку спровоцировали члены "Правого сектора".

По данным ОГА, 5 пьяных граждан около 4 часов утра 10 января ворвались на турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов.

Читайте такжеПС: сотрудники турбазы могли спровоцировать бойцов на избиение "антиукраинскими высказываниями"

Пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт "Драгобрат", чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

В свою очередь в ходе возникшей драки сами нападавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сейчас им объявлено о подозрении в хулиганстве.