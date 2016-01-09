Трое украинцев пытались перевезти на неконтролируемую территорию значительную сумму денег - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, во время проведения погранично-таможенного оформления, водитель и еще двое пассажиров, которые направлялись автомобилем «Хюндай» заметно заволновались. Впоследствии осуществляя проверку пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили во внутренних карманах одежды и среди вещей средства в размере одного миллиона российских рублей и более 345 тысяч гривен. Владельцем найденных денег оказался водитель транспортного средства, житель города Снежное.

Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств данного правонарушения.

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Ранее УНИАН сообщал, что пограничники изъяли 270 тыс. грн, которые украинец пытался провезти на временно оккупированную территорию Донбасса.