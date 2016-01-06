Украинец пытался провезти на оккупированную территорию Донбасса 270 тысяч гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, деньги были обнаружены вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Зайцево», расположенном на линии разграничения в Донецкой области.

В частности, как отмечается в сообщении, в контрольном пункте был остановлен гражданин Украины, который следовал в автомобиле «Мерседес». В ходе проверки у него нашли 270 тыс. грн и 35 банковских карт, находившихся в специальном сшитом поясе. Для выяснения всех обстоятельств мужчину вместе с деньгами передали представителям фискальной службы.

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Кроме того, на этом же пункте пропуска пограничники обнаружили у украинца партию сигарет на сумму почти 45 тыс. грн. По словам гражданина, сигареты он приобрел с целью реализации и получения прибыли, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, накануне пограничники задержали на КПВВ «Зайцево» 18-летнего юношу, который пытался провезти на оккупированную территорию 55 тыс. долл.