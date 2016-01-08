Все направления въездов в Днепропетровск открыты - горсовет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского городского совета, за сутки, из-за погодных условий, на дороги высыпано почти 3 тыс. тонн посыпочных материалов.

Читайте такжеСиноптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погодыКруглосуточно в областном центре работало почти 100 единиц снегоочистительной, загрузочной и посыпочной техники.

Сейчас спецтехника сосредоточена на расчистке подъемов в центр города и в местах остановок общественного транспорта.

По данным городского управления жилищного хозяйства, с утра в городе работают более тысячи дворников. Они расчищают придомовые территории, тротуары и подходы к подъездам. На это уже использовано 23 тонны посыпочных материалов.

Как сообщал УНИАН, из-за обильных снегопадов 7 января во второй половине дня грузовикам перекрыли основные направления въезда в Днепропетровск - Запорожский, Донецкий и Полтавский.