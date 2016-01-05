Аксенов в нецензурной форме выразил недовольство отключениями электричества на оккупированном полуострове

На заседании "штаба" 4 января в оккупированном Россией Симферополе он повышал голос и нецензурно выражался, передает Крым.Реалии.

В частности, возмущение Аксенова вызвало отключение света по общей схеме домов, жизнедеятельность которых полностью зависит от электричества.

«Запитайте дома, которые полностью электрофицированы, по отдельной схеме – от мегаваттников. Запитайте! Говорили, б… , сто раз, поручения были даны, нигде ни черта не работает! За вас за всех работать скоро придется самим. Добиться результата – немыслимое дело. Начинаю дедушку Сталина понимать», – сказал так называемый "глава" оккупированного Крыма.

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Недовольство Аксенова вызывает и отключение котельных.

Оккупационный глава Крыма также обещает уволить чиновников, которые не выполняют поручения "центрального штаба", и для оставшихся чиновников проводить совещания, "пока они не начнут нормально работать".

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Ранее УНИАН сообщал, что аннексированный Крым, по состоянию на воскресенье, получает 930 мегаватт электроэнергии при потребности до 1350 мегаватт, в часы пик по-прежнему проводятся веерные отключения.