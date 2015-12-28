Суд дважды отказал стороне защиты в просьбе отложить судебное заседание по делу Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, сначала адвокат Оксана Томчук, которая участвует в судебном заседании в лежачем состоянии на кровати-коляске просила суд перенести судебное заседание, поскольку она лично нуждается в госпитализации.

"Мне в очередной раз стало плохо, вследствие чего было принято решение о моей госпитализации, которая должна была состояться несколько часов назад. По состоянию на сейчас мое состояние здоровья требует немедленной госпитализации, которую я не могу провести в связи с тем, что суд не закрывает заседание", - сказала Томчук.

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Она попросила учесть, что заседание проходит более 20 часов подряд, сторона защиты не могла возможности употреблять пищу, и не имела возможности отдохнуть.

"Учитывая то, что это уже подпадает под рассмотрение пытки, когда я из-за каталки вынуждена принимать участие в судебном заседании... Я прошу суд отложить рассмотрение дела на возможность нам хотя бы поспать", - заявила Томчук.

Судья отказал удовлетворить это ходатайство.

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Вместе с тем адвокат Алексей Шевчук снова требовал отложить судебное заседание, потому что по его убеждению есть все основания, чтобы завершить судебно-медицинскую экспертизу состояния здоровья Корбана в Киевском городском бюро судебно-медицинских экспертиз.

Судья попросил прокуроров предоставить документы о состоянии здоровья Корбана, и после ознакомления с этими документами решил продолжить судебное заседание.