В Днепропетровске автомобиль упал с моста в реку, погибли двое (фото, видео)

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 декабря около 22:00.

Отмечается, что по мосту через Днепр со стороны проспекта им. Газеты «Правда» в направлении улицы Коцюбинского двигался автомобиль Mitsubishi Grandis под управлением неустановленного водителя, который в районе электроопоры №37 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Subaru Outback под управлением 42-летнего водителя, следовавшего во встречном направлении.

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После столкновения Mitsubishi продолжил неуправляемое движение, сбил мостовое ограждение и упал в реку.

В результате ДТП водитель и пассажир Mitsubishi погибли на месте происшествия, а водитель и пассажир автомобиля Subaru получили телесные повреждения.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

В свою очередь, как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, в условиях почти нулевой видимости водолазы в 23:18 изъяли тела погибших из затонувшего автомобиля.

В 1:07 с помощью крана был поднят со дна реки и сам автомобиль.