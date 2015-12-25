Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым

Поздравление он обнародовал на своей странице в Facebook.

В частности, Порошенко пожелал семейного уюта, здоровья и мира.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В эти радостные дни желаю семейного уюта, здоровья и мира", - говорится в сообщении.