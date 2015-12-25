Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым
06:00, 25 декабря 2015Общество
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.
Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым / Фото УНИАН
Поздравление он обнародовал на своей странице в Facebook.
В частности, Порошенко пожелал семейного уюта, здоровья и мира.
"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В эти радостные дни желаю семейного уюта, здоровья и мира", - говорится в сообщении.
Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим.У ці радісні дні бажаю родинного затишку, здоров’я та миру!Ілюстрація: Катерина КосьяненкоPosted by Петро Порошенко on Thursday, December 24, 2015
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