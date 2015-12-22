СМИ: в Гурзуфе застрелили близкого соратника Ахметова

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, в пять утра Ляшко вышел во двор своего дома покурить. В это время охранник, который находился на втором этаже дома, услышал глухой щелчок, после чего выбежал на улицу.

Согласно информации, Ляшко скончался в "скорой", на месте преступления не нашли оружия, но обнаружили две гильзы.

Издание Преступности.НЕТ отмечает, что Михаил Ляшко известен в определенных кругах как криминальный авторитет "Мишаня Косой".

По данным СМИ, Михаил Ляшко, помимо тесных связей с Ринатом Ахметовым, был близок и к еще одному лидеру Партии регионов, а ныне Оппозиционного блока Борису Колесникову (сын Ляшко Вячеслав является владельцем патентов на конфеты "Конти"). Михаил Ляшко в регионе и за его пределами известен не только как водочный король Донбасса, но и как криминальный авторитет из 90-х Мишаня Косой или Михал Михалыч.

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Также отмечается, что после агрессии России на Донбассе Ляшко очень тесно сотрудничал с руководителями так называемой "ДНР" - причастен к реализации схемы вывоза металлолома на территорию Украины из "ДНР".

По информации Преступности.НЕТ, Михаил Ляшко являлся совладельцем «Белого Лебедя», а также скандальной табачной фабрики «Хамадей», через которую, якобы, организовывалась контрабанда сигарет в Европу. Ему приписывали контроль над игорными заведениями Донецка и руководство "силовым крылом" Ахметова во времена правления Януковича. Одновременно его называли “водочным королём Донбасса” (благодаря алкогольной компании “Олимп”). Являлся одним из акционеров торгово-развлекательных центров “Донецк-Сити”, “Маяк”, скандально известного “Белого лебедя”.