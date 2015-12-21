В МВД обещают до конца недели наладить работу реестра владельцев автомобилей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил и. о. директора главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

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Он отметил, что реестр работает в тестовом режиме, но до конца недели планируется наладить его полноценную работу.

По словам Криклия, любой гражданин после необходимой авторизации сможет получить информацию об автомобиле, зарегистрированном на то или иное лицо. В частности, приславшему запрос на электронную почту будет предоставлена базовая информация: марку автомобиля, год его выпуска и год регистрации, а также объем двигателя.

В то же время процесс авторизации в системе предусматривает предоставление запрашивающим информации о себе, чтобы владелец автомобиля также мог узнать, кто интересовался его автотранспортом.

Также Криклий добавил, что вскоре по требованию общественных активистов будет отменена как обязательная опция дата рождения лица при поиске автомобиля, зарегистрированного на это лицо. То есть, достаточно будет лишь ввести фамилию, имя и отчество.

Кроме того, он добавил, что на платной основе можно будет получить доступ к расширенным базам данных об автомобиле того или иного гражданина, например, был ли этот автомобиль в ДТП.

Стоимость извлечения информации из реестра движимого имущества в бумажном виде будет стоить 60 грн, в электронном - 40 грн.

Также он добавил, что в базе можно будет найти автомобили, зарегистрированные не позже, чем 4-5 лет назад.

Как сообщалось, на сайте МВД на прошлой неделе появился раздел доступа к реестру владельцев транспортных средств. Однако желающие воспользоваться базой жалуются, что система не работает.