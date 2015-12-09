Суд обязал прокуратуру Киева взяться за незадекларированную недвижимость Насирова

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции, который обжаловала предыдущее судебное решение.

«Печерский райсуд ...обязал прокуратуру города Киева внести сведения о действиях Насирова в Единый реестр досудебных расследований», - говорится в сообщении.

Читайте такжеТесть Насирова минимизирует налоги: прогнал 350 миллионов через "родные" компании – СМИ

"Киевская прокуратура, куда перебросили наше заявление о преступлении, должна внести эти сведения в Реестр, но мы надеемся, что расследовать дело будут детективы Антикоррупционного бюро, ведь Насиров - их клиент", – пояснил Андрей Савин, юрист Центра противодействия коррупции, пишет Украинская правда.

Согласно действующему УК, "представление заведомо недостоверных сведений в декларации" наказывается лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как известно, Насиров в своей декларации за 2014 год не внес никакой информации в графе о недвижимости – там указаны прочерки.

Однако согласно реестру вещных прав на недвижимое имущество Великобритании за выпиской №EGL529375 установлено, что Насирову по состоянию на 9 сентября 2015 года принадлежит квартира в Лондоне. А по указанному адресу зарегистрирована компания "Altis ltd", которая принадлежит жене Насирова – Екатерине Глимбовской. Секретарем в компании указан брат Евгений Насиров.