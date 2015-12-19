МИД: "безвизовый" отчет Еврокомиссии по Украине - финальный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сегодня на брифинге в Киеве.

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"Все спекуляции, которые сейчас происходят относительно интерпретации обязательств, взятых на себя президентом и премьером (в соответствии с шестым отчетом Еврокомиссии о выполнении Украиной плана действий по визовой либерализации с ЕС – УНИАН ) не имеют ничего общего с тем, что указано в отчете", - заявила она.

"Отчет является финальным, никаких дополнительных отчетов уже не будет. Мы будем продолжать работать исключительно в режиме совместных органов, предусмотренных Соглашением об ассоциации", - сказала Зеркаль.

"Мы сейчас переходим на другую фазу – общение не с Комиссией, а с государствами-членами ЕС", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря, на сайте Еврокомиссии был опубликован шестой отчет Еврокомиссии по выполнению Украиной Плана действий визовой либерализации.

В отчете ЕК констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включить ее в список стран, с которыми в Евросоюзе функционирует безвизовый режим.

Отчет будет направлен в Совет ЕС и Европейский парламент, и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной.

Как известно, диалог между Евросоюзом и Украиной относительно либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в 2010 году ЕС предложил Украине план действий по визовой либерализации. С того времени Еврокомиссия опубликовала пять отчетов о прогрессе Украины на пути к отмене виз.