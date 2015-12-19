Интерпол может возобновить поиски Януковича из-за появления новых документов – Аваков

Четвертого президента Украины Виктора Януковича могут восстановить в базе розыска Интерпола. Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщил в интервью "ZN.UA".

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"Бесспорно. Но правда также и в том, что Интерпол очень аккуратный и не выставляет обвинений в случаях, где хоть чуточку пахнет политикой. Поэтому нужны четкие доказательства, чтобы никто не мог спрятаться за политической ширмой", - ответил министр на вопрос, смогут ли найденные документы привести к восстановлению Януковича в поисковой базе Интерпола.

Глава МВД также подчеркнул, что найденный архив документов – новый, а не тот, который нашли в прошлом году в офисе юриста Януковича на Подоле.

"В этом архиве обнаружены личные документы Януковича, оригиналы документов компаний "Танталит" и МАКО, техпаспорта и ключевые документы на Межигорье, куча договоров финансового характера, печати и расчетные счета по международных компаниях - от Гонконга до Швейцарии и т.п. Эти документы дают возможность активизировать работу Финмониторинга и следователей, в том числе международных", - добавил Аваков.

Напомним, 16 декабря в результате спецоперации Национальной полиции, Государственной фискальной службы при поддержке Генеральной прокуратуры выявлен крупнейший архив семьи бывшего президента Виктора Януковича и его лично, в том числе, документы на финансово-хозяйственную деятельность.

Как известно, Интерпол объявил в международный розыск экс-президента Виктора Януковича и его соратников 21 января 2015 года. Вместе с Януковичем в розыск объявили экс-премьера Николая Азарова, сына Януковича Александра, экс-главу Минздрава Раису Богатыреву, экс-министра финансов Юрия Колобова и экс-руководителя "Укртелекома" Георгия Дзекона.

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Однако 21 июля в украинском бюро Интерпола заявили, что доступ к информации о розыске экс-президента Украины Виктора Януковича временно приостановлен.

18 ноября начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Интерпол не объявляет в розыск Януковича и его приближенных лиц, причастных к расстрелам на Євромайдане, называя такое преследование "политически мотивированным".