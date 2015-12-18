Появилось видео с места обыска крупнейшего архива семьи Януковича

Обыск прошел в одной из столичных квартир 15 декабря. Ранее оценить его объемы можно было только по трем фотографиям, опубликованным на странице главы МВД Арсена Авакова в соцсети, передает ТСН.

На видео есть материалы относительно покупки украинского телеканала. В одной из трех десятков папок, которую листают следователи, документы на здания и земельные участки Межгорье, доверенности на квартиры в Киеве от имени Януковича. Эти бумаги оформлены лично на президента-беглеца.

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Отмечается, что благодаря обнаруженным документам правоохранители заблокировали банковские счета, через которые семья Януковича отмывала и отправляла за границу деньги.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате спецоперации Национальной полиции, Государственной фискальной службы при поддержке Генеральной прокуратуры выявлено крупнейший архив семьибывшего президента Виктора Януковича и его лично, среди которых документы на финансово-хозяйственную деятельность.