Один из пострадавших рыбаков проплыл 7 километров до берега

В Азовском море не прекращается поиск трех исчезнувших 6-го июня троих рыбаков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, 6 июня в 22:00 в Новоазовском районе, вблизи села Широкине, в Азовское море на моторной лодке типа «Волга» на расстоянии 7-8 километров от берега опрокинулись четверо рыбаков. Одному из них удалось самостоятельно доплыть до берега, где его около 08:00 7-го июня подобрал местный рыбак.

По словам спасенного мужчины, когда они плыли к берегу, трое его товарищей отстали ночью, поэтому последующая их судьба ему неизвестна.

Поисково-спасательные работы ведут: 12 моторных лодок с местными рыбаками, 6 спасателей МЧС, 2 пограничных катера, работники спасательной станции села Седовое и милиционеры. Проведено оповещение спасательных станций, портовых служб и кораблей, которые стоят на рейде возле Мариупольского торгового порта.

С 18:30 в поисковые работы был вовлечен вертолет Ми-2 предприятия «Скиф-Авиа».

Сейчас судьба исчезнувших рыбаков остается неизвестной, поиски продолжаются. Ситуация находится под контролем Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах МЧС и ГУМЧС в Донецкой области.